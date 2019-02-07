"Назло России". Косачёв назвал предвыборным актом закон о курсе Киева в НАТО

По словам сенатора, решение украинского парламента подтверждает, что Киев превратил страну в постдемократическое государство.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что закон о курсе Украины в ЕС и НАТО является предвыборным актом "назло России". Об этом сенатор написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, такое решение Верховной рады имеет символическое значение и оно не будет иметь прямых последствий для "европерспектив" Киева. Косачёв отметил, что пиар-эффект от предоставления Украине безвиза с ЕС давно исчерпан, а нового предложить пока нечего.

Глава комитета подчеркнул, что решение подтверждает, что Киев превратил страну в постдемократическое государство.

— Можем лишь пожалеть украинцев, мнение которых узурпировали политики, на конституционном уровне подменившие цели национального развития и благополучия стратегией "назло России вступим в НАТО", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, закрепляющие курс государства на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Данное решение поддержали 334 члена однопалатного парламента при необходимом минимуме в 300 голосов.