Помощника постпреда Чечни на общественных началах задержали в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Крыму помощника на общественных началах постпреда республики на полуострове Мурада Саидова.

— Отдельные СМИ пишут, что в Саки задержан заместитель постпреда Чеченской Республики в Крыму Мурад Саидов. При этом утверждается, что причиной задержания "стал отказ передать долю бизнеса", а у Саидова изъяты стрелковое оружие и боеприпасы, —- написал в "Телеграме" Кадыров.

Он добавил, что поручил разобраться в инциденте депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву.

Также глава Чечни отметил, что изъятое у Саидова оружие — травматическое, на него имеется разрешение.

По словам Кадырова, "оба участника инцидента — чеченцы", у которых "разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу". Впрочем, как подчеркнул глава Чечни, все эти вопросы урегулируются "справедливо и в строгом соответствии с законом".