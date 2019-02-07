"Беспрецедентно". В ОБСЕ осудили Украину за недопуск российских наблюдателей

По словам главы БДИПЧ, это решение противоречит обязательствам всех стран-участников организации.

Недопуск российских наблюдателей на президентские выборы на Украине — беспрецедентно грубое нарушение принципов Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Об этом заявила директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

— Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом, — цитирует послание Гисладоттир МИД Украины пресс-служба ОБСЕ.

При этом она подчеркнула, что наблюдатели, которых направляют в миссиях БДИПЧ, представляют не свою страну, а всю Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Директор института добавила, что включение в число наблюдателей за выборами из всех стран-участниц, выражающих такое желание, — главный принцип мандата организации.

Гисладоттир понадеялась на добросовестное соблюдение ключевого принципа БДИПЧ и призвала Украину переосмыслить свою позицию по данному вопросу.

Как сообщал Лайф, ранее внешнеполитическое ведомство Украины подтвердило, что ОБСЕ включила в список наблюдателей двоих россиянок. При этом дипломаты Незалежной заявили, что передавать в ЦИК их анкеты не будут.