В НАТО поддержали стремление Украины вступить в альянс

В НАТО признали стремление Украины вступить в альянс и призвали продолжать проводить необходимые реформы. Об этом сообщил представитель организации.

Он также отметил, что в альянсе приветствуют прогресс, достигнутый украинскими властями в проведении реформ, и призвал "не останавливаться на достигнутом".

— Это имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности в Евроатлантическом регионе, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, ранее Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которые закрепляют курс государства на вступление в ЕС и НАТО.