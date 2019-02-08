В США заявили, что не видят смысла вести диалог с Мадуро

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В США заявили, что не видят смысла вести диалог с Мадуро

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Фото: © Pixabay

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга для журналистов заявил, что время диалога США с президентом Венесуэлы Николасом Мадура давно прошло.

— Мадуро в прошлом доказал, что будет манипулировать переговорами, чтобы получить выгоду. Время для диалога с Мадуро давно прошло, — отметил он.

Как сообщал Лайф, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Белый дом готов пойти на любые меры, и призвал Мадуро не испытывать решимость Вашингтона.

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