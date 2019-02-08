Эксперты узнали, какие блюда и напитки предпочитают российские авиапассажиры

Во время полёта россияне чаще всего заказывают блюда из курицы и томатный сок. Об этом сообщает РИА "Новости".

Эксперты выяснили, что 48% авиапассажиров выбирают курицу, 27% — вегетарианскую еду, а четверть опрошенных ответили, что предпочитают блюда из рыбы.

В качестве напитков 42% респондентов выбрали томатный сок, 15% — чай с лимоном, а каждый пятый пассажир берёт воду без газа.

Около 23% опрошенных также сказали, что заказывают и воду, и сок, отдавая предпочтение томатному.

Также отмечается, что популярность набирает халяльное и кошерное питание — такие блюда заказывает каждый пятый пассажир.