Сторонники Гуайдо взломали сайты нескольких венесуэльских дипведомств

Отмечается, что МИД страны назвал такие действия актом международного киберпреступления.

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о ряде хакерских атак на сайты посольств в разных странах. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере ведомства.

Выразив своё возмущение, представители МИД страны назвали вмешательство в работу сайтов актом международного киберпреступления.

— Мы осуждаем преступную политику кибератак и нарушение работы сайтов посольств в нескольких странах,— отмечается в сообщении.

При этом сотрудники МИД Венесуэлы заявили, что, пока контроль над сайтами не вернётся в руки госслужащих, их работу временно приостановят.

Ранее дипведомство страны в Бразилии в "Твиттере" сообщило о хакерской атаке, в ходе которой на сайте посольства разместили заявление о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, 23 января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В его поддержку выступили США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота.