Российский десантник погиб в Сирии

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Российский десантник погиб в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский контрактник Максим Плетнев. Об этом говорится в сообщении администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где жил покойный.

<p>Фото: © <a href="http://admin-tih.ru/novosti/novosti-rayona.php?ELEMENT_ID=35084" target="_blank">Администрация Тихорецкого района</a></p>

— Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодёжи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты — стать военным, — рассказали в пресс-службе администрации.

Плетнев, служивший в ВДВ с 2012 года, погиб 31 января в возрасте 24 лет. Похоронили десантника 4 февраля на кладбище в Тихорецке.

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