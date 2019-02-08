Российский десантник погиб в Сирии

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский контрактник Максим Плетнев. Об этом говорится в сообщении администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где жил покойный.

— Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодёжи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты — стать военным, — рассказали в пресс-службе администрации.

Плетнев, служивший в ВДВ с 2012 года, погиб 31 января в возрасте 24 лет. Похоронили десантника 4 февраля на кладбище в Тихорецке.