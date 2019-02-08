В ГД заявили, что американские МК-41 представляют опасность для России

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В ГД заявили, что американские МК-41 представляют опасность для России

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что американские установки МК-41 представляют опасность для России.

Он уточнил, что пусковые системы, разработанные для запуска, размещены Вашингтоном на территориях Польши и Румынии, а подлётное время до западной границы с РФ составляет десять минут.

— Безусловно, нужно оценивать, что… размещение их является прямым нарушением Договора о РСМД, — приводит слова Швыткина РИА "Новости".

Напомним, ранее Министерство обороны России предложило США уничтожить установки MК-41, развёрнутые на суше.

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