В Москве появился фаунистический заказник "Братеевская пойма"

На территории заказника можно встретить 174 вида птиц, а также 63 вида животных, занесённых в Красную книгу города.

В Москве на территории парка "Братеевская пойма" появился первый фаунистический заказник. Об этом сообщили на официальном сайте мэра.

— Новый фаунистический заказник "Братеевская пойма" — это уже 122-я особо охраняемая природная территория в столице, — отметили в заявлении.

Отмечается, что на территории заказника можно будет встретить 174 вида птиц, а также 63 вида животных, занесённых в Красную книгу города.

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