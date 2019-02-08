Работал на ЦРУ. Отставной полковник сознался в подготовке покушения на Мадуро

Спланировать покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро отставному генералу Освальдо Гарсии Паломо помогали власти Колумбии и США. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес во время выступления во дворце Мирафлорес в Каракасе.
Глава ведомства также сообщил, что злоумышленника спецслужбы задержали 30 января.
По его словам, во время допроса экс-полковник дал ряд важных показаний, в числе которых было признание в том, что он планировал совершить государственный переворот в конце января.
— Гарсия Паломо собирался свергнуть Николаса Мадуро в последних числах января, — цитирует Родригеса газета El Universal.
Он также продемонстрировал видео, на котором Освальдо признался, что работал на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
Как ранее писал Лайф, Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в организации госпереворота и покушения.
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