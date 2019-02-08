В Белгороде застрелили российского боксёра

Профессиональный боксёр Александр Костромин застрелен в Белгороде, сообщает ТАСС.

— Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено недалеко от дома, где он проживал, — рассказали агентству в региональном СК.

Погибшему 9 февраля должно было исполниться 30 лет.

В 2005 году Костромин выигрывал первенство России. Также он становился победителем международного турнира в Крыму в 2014 году. В последнее время Костромин занимался в частном белгородском клубе боями без правил.