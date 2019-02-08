В Белгороде застрелили российского боксёра

Профессиональный боксёр Александр Костромин застрелен в Белгороде, сообщает ТАСС.
— Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено недалеко от дома, где он проживал, — рассказали агентству в региональном СК.
Погибшему 9 февраля должно было исполниться 30 лет.
В 2005 году Костромин выигрывал первенство России. Также он становился победителем международного турнира в Крыму в 2014 году. В последнее время Костромин занимался в частном белгородском клубе боями без правил.
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