Эрдоган: Турция и США успешно преодолели все испытания и трудности

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал об успешном преодолении испытаний и трудностей в отношениях с США. Такое заявление он сделал в эфире немецкого телеканала N-TV.

Эрдоган отметил, что последняя инициатива американского лидера Дональда Трампа "сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб" турецко-американским отношениям.

Президент также добавил, что рассчитывает на снижение американских пошлин на импорт турецкой стали и алюминия.