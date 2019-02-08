Эрдоган: Турция и США успешно преодолели все испытания и трудности

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Эрдоган: Турция и США успешно преодолели все испытания и трудности

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Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал об успешном преодолении испытаний и трудностей в отношениях с США. Такое заявление он сделал в эфире немецкого телеканала N-TV.

Эрдоган отметил, что последняя инициатива американского лидера Дональда Трампа "сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб" турецко-американским отношениям.

Президент также добавил, что рассчитывает на снижение американских пошлин на импорт турецкой стали и алюминия.

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