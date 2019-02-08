Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 157 человек

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Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 157 человек

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Фото: © Instagram/taisomotta

Количество погибших при прорыве дамбы в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии достигло 157 человек. Из них удалось опознать 134, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Отмечается, что ещё 182 человека считаются пропавшими без вести. С четвёртого февраля власти подключили к поискам тяжёлую технику.

Напомним, инцидент произошёл 25 января. Известно, что в момент прорыва на дамбе работало 300 человек. В Сети также опубликовали видео момента прорыва дамбы.

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