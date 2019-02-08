Адмирал США рассказал о поиске "сил безопасности" России в Венесуэле

Американские власти пытаются найти подтверждение информации о "российских силах безопасности", которые якобы были переброшены в Венесуэлу для защиты президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер.

— Мы видели публикации СМИ о том, что российские силы безопасности переброшены, и мы ищем доказательства и изучаем, чем это может обернуться, — сказал Фоллер, выступая перед сенаторами.

Напомним, 25 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о "присутствии российских частных военных компаний в Венесуэле". Позже посол РФ в Боливарианской Республике опроверг эту информацию.