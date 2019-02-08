В Британии подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело футболиста "Кардиффа"

Из-под обломков самолёта, потерпевшего крушение 21 января над Ла-Маншем, поднято тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщило полицейское управление графства Дорсет в "Твиттере".

Судьба пилота, который был в самолёте в момент катастрофы, остаётся неизвестной.

Напомним, самолёт, на борту которого находились Сала и пилот, пропал с радаров 22 января в районе Нормандских островов, когда футболист летел в расположение команды "Кардифф Сити".

В начале февраля спасатели нашли пропавший самолёт на дне Ла-Манша. Среди обломков было обнаружено неопознанное тело, позже его удалось достать из воды.