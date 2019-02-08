Полиция ищет причастных к стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

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Полиция ищет причастных к стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Полиция разыскивает причастных к стрельбе у одного из ресторанов Ростова-на-Дону. По предварительным данным, один человек погиб и один был ранен, сообщает местный портал DonDay.

Отмечается, что у двух групп мужчин возник конфликт, который перерос в драку и перестрелку. После этого предполагаемые участники скрылись. В розыск объявлены шесть автомобилей, среди которых были и с московскими номерами.

Как рассказали РИА "Новости" в ГУ МВД России по Ростовской области, полицией проводятся "проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".

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