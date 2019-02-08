"Пока мир молчал". В Турции заявили, что РФ остановила гибель населения в Сирии

Глава Министерства финансов и казначейства Турции Берат Албайрак оценил роль России в разрешении кризиса в Сирии.

— Россия, особенно после (развёртывания. — Прим. Лайфа) астанинского процесса, стала той страной, которая политическими путями воспрепятствовала гибели мирного населения в Сирии в то время, как весь остальной мир молчал, — заявил Албайрак в эфире канала NTV.

По его словам, во время гуманитарной катастрофы в Сирии именно Россия "была той страной, которая заняла сильную позицию".

При этом глава ведомства подчеркнул, что для Турции Россия является очень важным партнёром. В частности, в таких сферах, как торговля и энергетика.

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что борьба с террористами в Сирии должна быть продолжена.