Вуди Аллен подал в суд на Amazon из-за расторжения контракта

Многократный лауреат "Оскара" оценил свои потери в сумму более чем 68 миллионов долларов.

Режиссёр Вуди Аллен обратился в суд после того, как подразделение Amazon отказалось от проката его новой картины на фоне обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет журнал Time.

Как уточняется, ранее Вуди заключил с Amazon Studios контракт на производство четырёх картин, одна из них — "Дождливый день в Нью-Йорке". Представители компании, вопреки договорённости, отказались показывать фильм в кинотеатрах.

После того как приёмная дочь Аллена Дилан Фэрроу в очередной раз заговорила о домогательствах со стороны отчима в 1992 году, компания в одностороннем порядке расторгла договор и отказалась от проката последней ленты режиссёра — так же, как и от сотрудничества в рамках производства трёх других картин.

В связи с этим многократный лауреат "Оскара" подал иск в суд, оценив убытки из-за действий Amazon Studios в более чем 68 миллионов долларов.

При этом адвокаты Аллена настояли на том, что о скандале давно известно, а также подчеркнули, что пустые слухи не являются основанием для расторжения сделки.

— Для отказа от обязательств не было никаких законных оснований, — отметили в иске.

Напомним, супруга кинорежиссёра ранее прокомментировала обвинения в домогательствах.