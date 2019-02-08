Небензя: НАТО может использовать военных Косова против сербов

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Небензя: НАТО может использовать военных Косова против сербов

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Василий Небензя. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что США и НАТО, которые готовят косовских военных, могут использовать их против сербского населения.

Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат напомнил, что при содействии Вашингтона и руководства альянса наращиваются поставки оружия и военной техники в Косово.

— Гарантий, что т. н. "вооружённые силы" Косова, состоящие во многом из террористов "Освободительной армии Косова", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края, никто не даст, —приводит текст выступления Небензи Постпредство РФ при ООН.

Постпред РФ также отметил, что в Косове постоянно совершаются преступные действия против сербского населения, а виновные часто избегают наказания.

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