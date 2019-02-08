СМИ: Пятеро россиян могут быть причастными к инциденту в Солсбери

Пятеро россиян могут быть причастны к инциденту в Солсбери. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники в службах безопасности.

В статье указывается, что полиция якобы "вышла на след ещё двух россиян", которые посещали Великобританию в марте и, предположительно, уже вернулись в Россию.

По данным издания, "новые подозреваемые, скорее всего, выполняли вспомогательную роль".

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на анонимные источники сообщала ещё об одном гражданине России, который, по данным издания, также "причастен к инциденту в Солсбери" и всё ещё находится на территории Соединённого Королевства.

Напомним, по данным британского следствия, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта прошлого года. Полиция подозревает в этом двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. В Лондоне считают, что это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.