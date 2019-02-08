Опубликован список погибших и раненных в ДТП в Кемеровской области

Стали известны имена погибших и пострадавших в аварии, которая произошла в 100 километрах от города Междуреченск Кемеровской области. Жертвами ДТП стали шесть человек, ещё 16 получили ранения различной степени тяжести.

В ДТП погибли: Дилев В. А, Негода А. С, Загидов Р. Х, Доломожный Ю. М, Коврижкин И. А., Савин С. В.

Пострадали:

1. Батуев Евгений Викторович 1969 перелом

2. Злобин Андрей Ульянович 1969 повреждение спины

3. Горбунов Александр Анатольевич 1973 перелом левой ключицы и множественные переломы ребер

4. Рылов Константин Александрович 1979 ушиб грудной клетки

5. Гетке Борис Иванович 1975 ушиб грудной клетки и поясницы

6. Куняев Александр Николаевич 1978 ушиб грудной клетки

7. Хахарин Сергей Викторович 1988 перелом правой ноги

8. Трусов Альберт Петрович 1970 перелом правой ноги

9. Климов Артем Николаевич 1986 СГМ

10. Арыков Дмитрий Николаевич 1970 ушибы мягких тканей лица

11. Леонтьев Анатолий Анатольевич 1973 ушибы мягких тканей лица

12. Спиридонов Иван Николаеви 1976 ушиб ребер

13. Ветров Валерий Петрович 1960 ушиб головы и ребер

14. Шилин Константин Александрович 1984 ушиб головы и ребер

15. Сорокин Андрей Петрович 1962 ушиб бедра

16. Шумихалитов Марат Абдулович 1982 ушиб левого плеча грудной клетки

Напомним, авария случилась