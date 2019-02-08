"Ничего оптимистичного". Греф рассказал об ожиданиях на 2019 год

По мнению банкира, человечество накопило слишком много негатива к настоящему времени, что не может остаться без последствий.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в нынешнем году не ждёт ничего оптимистичного. Так он ответил на вопрос ТАСС об ожиданиях от 2019 года.

— Ничего оптимистичного, — сказал он, добавив, что к настоящему времени человечество "начинает последовательно разрушать то, куда шло полвека".

Причина этого, по мнению банкира, кроется в слишком большом количестве накопленного негатива, что чревато последствиями. Греф с сожалением подытожил, что "нас ждёт разрушение существующего миропорядка".

Как писал Лайф, ранее Герман Греф допустил, что ипотечные ставки могут снизиться во второй половине 2019 года.