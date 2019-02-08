Кабмин выделил более 70 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Правительство России выделило 70,71 миллиарда рублей на строительство объектов здравоохранения в ближайшие три года. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Подписанным распоряжением утверждено адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию 53 объектов в 45 субъектах Федерации, — говорится в справке к документу, опубликованной на сайте кабмина.

Отмечается, что с 2020 года из федерального бюджета также начнётся софинансирование строительства объектов, предусмотренных проектом "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". К 2024 году планируется построить и реконструировать 40 детских больниц.