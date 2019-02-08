СК возбудил дело после ДТП в Кузбассе, где автобус с рабочими упал с обрыва

Следователям предстоит выяснить, был ли автобус исправен, а также проходил ли водитель медицинское освидетельствование.

После ДТП в Кузбассе, где служебный вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ" упал с обрыва, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следователям предстоит выяснить, был ли автобус исправен, а также проходил ли водитель медицинское освидетельствование.

В СУ СК РФ по Кемеровской области уточнили, что инцидент произошёл сегодня утром около 08:30 (04:30 мск) на технологической дороге разреза "Распадский". Автобус упал с высоты около восьми метров. Шестеро из находившихся в нём рабочих погибли на месте. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Проверку также организовала Прокуратура Кемеровской области.

Ранее Лайф публиковал видео с места происшествия, а также список раненых и погибших.