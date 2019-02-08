Сестра короля Таиланда может стать премьер-министром страны

Оппозиционная Партия тайских патриотов выдвинула сестру короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Отмечается, что 67-летняя Убон Раттана стала "внепартийным и единственным кандидатом" от "патриотов". Автор статьи добавляет, что заявление вызвало "хаос" среди других политиков.
Позже в этот же день партия "Народная государственная сила" выдвинула в качестве кандидата действующего премьера и лидера военного переворота 2014 года генерала Праюта Чан-Оча.
Напомним, первые с 2011 года выборы в Таиланде состоятся 24 марта. Предыдущее правительство, избранное восемь лет назад, было свергнуто военными.
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