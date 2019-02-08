В Кузбассе сообщили о состоянии людей, которые были в упавшем с обрыва автобусе

Как ранее сообщалось, в результате аварии шесть человек погибли, 16 получили травмы разной степени тяжести.

В Кузбассе рассказали о состоянии рабочих, которые были в упавшем с обрыва автобусе. По информации департамента охраны здоровья населения области, четверо человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

— Четверо в тяжёлом состоянии, 12 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в департаменте, добавив, что после аварии для эвакуации на место происшествия были направлены 13 реанимационных бригад.

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром около 08:30 (04:30 мск) на технологической дороге разреза "Распадский". Автобус с вахтовыми рабочими упал с высоты около восьми метров. Шестеро из 22 человек погибли на месте.

Пострадавшие были госпитализированы в отделение травматологии и хирургии Междуреченской городской больницы. В скором времени их доставят в Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком.

В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку. Ранее Лайф публиковал видео с места происшествия, а также список раненых и погибших.