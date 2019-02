"Ставки ещё выше". Лазарев рассказал, с какой песней выступит на Евровидении

Во время участия в соревновании в 2016 году музыкант исполнил композицию You are the only one, над которой работала международная команда авторов.

Певец Сергей Лазарев, который в этом году поедет на Евровидение от России, приоткрыл завесу тайны, рассказав, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, авторами композиции являются Филипп Киркоров и некий греческий композитор. Лазарев признался, что вторая поездка на Евровидение ставит перед ним "абсолютно новые риски, ставки ещё выше, и уже ожидания больше". — Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает ещё больше ответственности, — объяснил Лазарев в эфире программы "Доброе утро" на телеканале "Россия 1". Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". Сергей Лазарев уже участвовал в соревновании в 2016 году. Он исполнил песню You are the only one, над которой работала международная команда авторов, в том числе Киркоров. Тогда музыкант занял второе место.