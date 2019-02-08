Скончался актёр Сергей Юрский

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Актера не стало в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

— Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром, — сообщили в театре.

Причина смерти пока неизвестна. Также не сообщается место и дата церемонии прощания с народным артистом.

В конце прошлого года СМИ сообщали о госпитализации Сергея Юрского из-за воспаления. Отмечалось, что его состояние оценивалось как средней тяжести, при этом в театре Моссовета отрицали и говорили, что народный артист РСФСР находится только на профилактическом лечении.