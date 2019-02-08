Ещё немного помёрзнем. Синоптики ожидают более зимнюю погоду с середины февраля

Относительно тёплая погода будет наблюдаться в столице до конца этой недели и до середины следующей.

В Москве во второй половине февраля ожидается похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Погода станет более зимней, — приводит его слова ТАСС. — Сейчас она на несколько градусов выше нормы.

Относительно тёплая погода будет наблюдаться в столице до конца этой недели. Так, 8 и 9 февраля столбики термометров покажут 0...+2, 10 февраля температура воздуха будет колебаться от –3 до –1 градуса, 11-го и 12-го числа в Москве — от –2 до +2 градусов и местами осадки. 13 февраля воздух прогреется до +1...+5 градусов.

Ранее Лайф писал о погоде на сегодня, 8 февраля.