На шахте в Кемеровской области погиб рабочий

По данным Минэнерго России, на шахте произошёл выброс метана, ставший причиной обвала породы.

В Кузбассе на шахте имени Тихова в Беловском районе погиб человек в результате произошедшего там инцидента. По информации губернатора региона Сергея Цивилёва, работа шахты была приостановлена, а все сотрудники эвакуированы.

— К сожалению, там есть один погибший шахтёр. Обстоятельства уточняются, угрозы жизням других шахтёров нет, — сказал он журналистам.

По данным Минэнерго России, на шахте произошёл выброс метана, ставший причиной обвала породы. В момент инцидента там находилось 190 рабочих, в районе ЧП — десять человек. Четверых горняков завалило продуктами выброса. Когда их извлекли, выяснилось, что один человек погиб вследствие компрессионной травмы.