Прощание с актёром Сергеем Юрским состоится в театре имени Моссовета

Похороны народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который скончался на 84-м году жизни, пройдут через три дня. Об этом сообщила заслуженная артистка РФ, актриса театра имени Моссовета Людмила Дребнева.

— Прощание, конечно, пройдёт в Моссовете, похороны через три дня, — уточнила она в разговоре с агентством "Москва".

В конце прошлого года СМИ сообщали о госпитализации Сергея Юрского из-за воспаления. Сегодня утром стало известно о смерти народного артиста РСФСР.