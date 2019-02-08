От остановки сердца. Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Актёр и народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца, сообщает телеграм-канал Mash. Он скончался поздно ночью у себя в квартире на юго-западе Москвы.
Когда на вызов прибыли врачи, они констатировали смерть артиста.
Дочь актёра Дарья Юрская рассказала ТАСС, что артист долгое время болел. Она также подтвердила, что у отца остановилось сердце. Сейчас семья ждёт официального заключения о причине смерти.
Прощание с актёром пройдет в Театре им. Моссовета. О смерти Сергея Юрского стало известно сегодня утром.
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