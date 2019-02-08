От остановки сердца. Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Читайте также

От остановки сердца. Стала известна причина смерти Сергея Юрского

1208

Сергей Юрский. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Дочь народного артиста сообщила, что он долгое время болел. Сейчас семья ждет официального заключения медиков.

Актёр и народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца, сообщает телеграм-канал Mash. Он скончался поздно ночью у себя в квартире на юго-западе Москвы.

Когда на вызов прибыли врачи, они констатировали смерть артиста.

Дочь актёра Дарья Юрская рассказала ТАСС, что артист долгое время болел. Она также подтвердила, что у отца остановилось сердце. Сейчас семья ждёт официального заключения о причине смерти.

Прощание с актёром пройдет в Театре им. Моссовета. О смерти Сергея Юрского стало известно сегодня утром.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×