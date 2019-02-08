Богатейший человек мира пожаловался на шантаж интимными фото

Миллиардер отметил, что решил не поддаваться на вымогательства, которые исходили со стороны American Media Inc и её главы Дэвида Пекера.

Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос написал о попытке шантажа со стороны редактора таблоида National Enquirer Дилана Говарда. Миллиардер заявил, что издатели журнала угрожали опубликовать его откровенные фотографии.

Как уточняется, Говард потребовал от Безоса, чтобы тот опроверг свои слова о "политически мотивированных" статьях таблоида о его личной жизни. Редактор издания пригрозил, что опубликует фотографию полового члена миллиардера и снимок зоны бикини его подруги Лорен Санчес.

Jeff Bezos accuses National Enquirer publisher of "extortion" over revealing photos https://t.co/JDQzukvV78 pic.twitter.com/grF08c2FHe — The Hill (@thehill) 8 февраля 2019 г.

Безос в ответ на шантаж опубликовал письма Говарда, отметив, что они, по всей видимости, сработали не так, как рассчитывал редактор.

В начале января стало известно о разводе миллиардера с супругой Маккензи. Президент США Дональд Трамп пожелал Безосу удачи. Позднее портал TMZ сообщил, что Маккензи-Безос после окончания бракоразводного процесса получит половину состояния супруга.