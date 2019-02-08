В День всех влюблённых Останкинская телебашня превратится в валентинку

Кроме того, 14 февраля башню украсит праздничная подсветка розового и красного цветов.

В День всех влюблённых Останкинская телебашня в Москве превратится в валентинку — на экране здания жители города смогут увидеть поздравительную видеооткрытку с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью "С любовью над облаками". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

— При этом фасад подсветят красным и розовым цветами, — отмечается в сообщении.

На сайте Останкинской башни отмечается, что 14 февраля влюблённые смогут посетить обзорные экскурсии, а также посетить интерактивный мультимедийный комплекс и смотровую площадку на высоте 337 метров.

Входные билеты можно будет купить в кассе на первом этаже, однако отмечается, что более тысячи человек смогут бесплатно посетить экскурсию по башне вместе с гидом.