В День всех влюблённых Останкинская телебашня превратится в валентинку

В День всех влюблённых Останкинская телебашня в Москве превратится в валентинку — на экране здания жители города смогут увидеть поздравительную видеооткрытку с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью "С любовью над облаками". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
— При этом фасад подсветят красным и розовым цветами, — отмечается в сообщении.
На сайте Останкинской башни отмечается, что 14 февраля влюблённые смогут посетить обзорные экскурсии, а также посетить интерактивный мультимедийный комплекс и смотровую площадку на высоте 337 метров.
Входные билеты можно будет купить в кассе на первом этаже, однако отмечается, что более тысячи человек смогут бесплатно посетить экскурсию по башне вместе с гидом.
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