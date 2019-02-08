В Домодедово самолёт с пассажирами врезался в мачту освещения

Причиной стало то, что пилот потерял управление над лайнером. Остановить его не получалось ни обычным тормозом, ни реверсом тяги обоих двигателей.

Пассажирский самолёт авиакомпании "Ямал" при посадке в московском аэропорту Домодедово занесло и он врезался в мачту освещения. По данным телеграм-канала Mash, ЧП произошло 6 февраля после 8 вечера.

Пилот лайнера рейса Тюмень — Москва после приземления потерял возможность управления воздушным судном. Самолёт не удавалось остановить ни обычным тормозом, ни реверсом тяги обоих двигателей. В итоге он врезался в осветительную мачту.

По данным Mash, в момент ЧП на борту находилось 63 пассажира. Никто из них и членов экипажа не пострадал, но повреждена была законцовка и предкрылок правого полукрыла самолёта.

По факту произошедшего СК РФ начал доследственную проверку.