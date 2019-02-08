Стремительное истощение. Умер старейший амурский тигр Приморья Тихон

В начале января его поймали после того, как он начал охотиться на пограничных собак. В ходе осмотра хищника выяснилось, что ему не меньше 15 лет.

В Приморье умер старейший амурский тигр Тихон. В начале года он прошёл осмотр у ветеринаров, после того как его поймали за ловлей пограничных собак. Об этом сообщает АНО "Центр "Амурский тигр".

После осмотра у ветеринаров, хищника вернули в вольер, где он быстро освоился и начал нормально питаться. Однако в начале февраля его состояние резко ухудшилось: он потерял активность, перестал охотиться, появились нетипичные для здорового тигра движения. Ему назначили срочный осмотр на 5 февраля, но в ночь на вторник он умер.

— Проведённое специалистами патологоанатомическое вскрытие позволило установить причину смерти хищника — стремительное истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме и снижением иммунитета, вследствие перенесённых инфекционных болезней, — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, Тихона поймали после того, как тот начал охотиться на пограничных собак. В ходе осмотра хищника выяснилось, что ему не меньше 15 лет.