В Москве вор-неудачник попытался взорвать банкомат Сбербанка

В нём находилось почти три миллиона рублей, однако из-за ошибки мужчины взрыва удалось избежать.

Житель Мордовии попытался взорвать банкомат Сбербанка в Москве. Инцидент произошёл утром 4 февраля, сообщает телеграм-канал Mash.

29-летний Евгений Савкин надел камуфляжный костюм и стал прокладывать провод к банкомату, в котором находились 2,7 миллиона рублей. Взрыва не произошло, так как мужчина что-то напутал, его успели заметить сотрудники отделения.

Савкину удалось сбежать, однако на следующий день к нему нагрянули правоохранители. Как отмечается, мужчина уже был судим.

Ранее Лайф писал про жителя Сочи, напавшего на сотрудника Сбербанка с ножом из-за очереди в отделении.