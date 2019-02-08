"Камертон интеллигентности". Галкин рассказал, каким для него был Сергей Юрский

Ведущий отметил, что восхищался не только работами актёра на сцене и в кино, но и тонким юмором, эрудицией и статью актёра.

Сегодня утром стало известно о смерти народного артиста Сергея Юрского. Он скончался на 84-м году жизни от остановки сердца. Телеведущий Максим Галкин, выражая соболезнования, отметил, что Юрский был для него камертоном интеллигентности.

— Совсем недавно мы были с Аллой (Пугачёвой — Прим. ред.) на его творческом вечере в Риге — он поражал артистичностью, энергией и обаянием, — написал артист на своей странице в "Инстаграме".

Галкин отметил, что восхищался не только работами Юрского на сцене и в кино, но и тонким юмором, эрудицией и статью актёра.

— Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигенции, — добавил телеведущий, отметив также, что спектакль "Стулья" по Пьесе Ионеско, режиссёром и исполнителем главной роли которого стал Юрский, был для Галкина одним из ярчайших театральных впечатлений юности.

Как ранее писал Лайф, Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.