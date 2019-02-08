Актриса Ольга Кабо — о смерти Сергея Юрского: Великие люди безвременно уходят

По её словам, артист был предан профессии и болел за всё, что происходит плохого.

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо выразила опечаленность из-за смерти своего коллеги по театру Моссовета Сергея Юрского. Об этом она рассказала телеграм-каналу LIFE SHOT.

— Это очень грустно, что его не стало. Потому что мне кажется, что он был в такой творческой форме очень активной... Великие люди всегда безвременно уходят. Он был предан профессии, отзывчив, болел за всё, что происходит плохого, — сказала артистка.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет вчера поздно ночью в своей квартире. Причиной стала остановка сердца. Прощание с актёром и режиссёром пройдёт в театре имени Моссовета, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.