В Москве 23 и 24 февраля ограничат продажу алкоголя

Приобрести алкоголь и напитки в стеклянной таре будет нельзя в торговых точках, которые расположены рядом с местами проведения массовых мероприятий.

В столице 23 и 24 февраля в связи с Днём защитника Отечества будет ограниченна продажа алкогольных напитков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В торговых точках, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, нельзя будет приобрести спиртное, а также напитки в стеклянной таре — воду, соки, лимонады.

— Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является традиционной мерой в дни государственных праздников, — заявили в пресс-службе Департамента региональной безопасности города.

Как отметили в пресс-службе, подобные ограничения требуются для профилактики травм и правонарушений в дни праздников.

Лайф писал, что в 2018 году магазины Москвы к 23 Февраля проверяли на наличие контрафактного алкоголя.