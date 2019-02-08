"Щедрый талант". Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

Читайте также

"Щедрый талант". Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

305

Фото: Ирина Муравьёва/ © Кинопоиск

Глава государства отметил, что профессиональное признание Муравьёва заслужила благодаря таланту, искренности и обаянию.

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РФ Ирину Муравьёву. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

— Ваш щедрый талант, удивительная искренность и обаяние снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь, — сказано в телеграмме.

Путин отметил глубокие, многогранные театральные работы актрисы и её яркие, запоминающиеся, знаковые роли в кино.

Президент пожелал Муравьёвой здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Актриса Ирина Муравьёва известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×