"Лицо в крови. Стекло в глазу". Хулиган бросил кирпич в голову водителю трамвая

Пассажиры и кондуктор привели в чувства пострадавшего и вызвали скорую и полицию.

В Краснодаре неизвестный бросил в окно трамвая кирпич, из-за чего пострадал водитель. От сильного удара 28-летний мужчина потерял сознание и упал прямо на глазах у шокированных пассажиров. Один из очевидцев разместил фото в "Инстаграме".

— Камень разбил стекло и вместе с осколками прилетел в глаз водителю! Лицо в крови. Стекло в глазу, — написала пользователь leka_grechanowa.

Пассажиры и кондуктор привели в чувства пострадавшего и вызвали скорую помощь и полицию. В региональном МВД уже начали поиск злоумышленника, из-за которого водитель мог лишиться зрения.