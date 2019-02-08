"Оставил глубокий след в истории". Беглов соболезнует в связи с кончиной Юрского

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФСР Сергея Юрского. Он отметил, что актёр оставил глубокий след в истории театра и кино, а каждая его работа вызывала восторг зрителей.

— Перестало биться сердце выдающегося артиста, который оставил глубокий след в истории отечественного театра и кинематографа. На сцене и на экране он создал множество неповторимых образов исторических персонажей и наших современников, — говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Врио губернатора напомнил, что Юрский начал карьеру актёра на сцене БДТ в Ленинграде.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет вчера, 7 февраля, поздно ночью в своей квартире. Причиной стала остановка сердца. Прощание с актёром и режиссёром пройдёт в Театре имени Моссовета.