Песков ответил на сообщения о скором послании президента Федеральному собранию

Такое обращение главы государства к обеим палатам парламента — его конституционная обязанность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения СМИ о том, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в этом месяце.

— Сообщим своевременно, — сказал Песков Лайфу, отвечая на просьбу дать комментарий по этому поводу.

Напомним, о том, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в феврале, ранее сообщил ТАСС.

Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Глава государства в нём оценивает ситуацию в стране и указывает направления её развития. Это обязанность президента, закреплённая в Конституции РФ.