Правительство Японии не стало отвечать на вопрос о принадлежности Курил

Как ранее сообщалось, в Токио отказались от фразы о "незаконной оккупации" островов.

Японский кабмин отказался отвечать на вопрос депутата, являются ли Южные Курильские острова "исконной территорией" этой страны. Как сообщает NHK со ссылкой на ответ правительства, это продиктовано возможными рисками для будущих переговоров с Россией.

Одновременно с этим отмечается, что цель переговоров — заключение мирного договора, для которого нужно разрешить территориальный вопрос.

На протяжении десятилетий Токио и Москва ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием является проблема принадлежности четырёх островов Курильской гряды, которые были включены в состав СССР. При этом Япония считает их своими.

Как писал Лайф, ранее Япония отказалась от фразы о "незаконной оккупации" Курил.