В СК рассказали, почему лайнер "Ямала" въехал в столб в Домодедово

Из-за обледенения рулёжной дорожки самолет, на борту которого было 63 человека, потерял управление.

Причиной инцидента с самолётом авиакомпании "Ямал" в аэропорту Домодедово стал лёд на рулёжной дорожке. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

— Несмотря на принятые со стороны экипажа действия, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения, в результате чего повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла, — сказано в сообщении.

Как уточняется, из-за льда произошла потеря управляемости самолётом. В момент инцидента на борту находились 63 человека — 58 пассажиров, 2 члена лётного экипажа и 3 бортпроводника. Отмечается, что никто из них не пострадал.

По факту потери управляемости воздушным судном во время руления проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф писал, что вечером 6 февраля самолёт, прилетевший из Тюмени в Москву, врезался в мачту освещения.