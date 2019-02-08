"Целый час на драндулетке". Валерия застряла на трассе в 40-градусный мороз

Она поблагодарила водителя за помощь и за то, что старая разбитая Toyota не развалилась по дороге.

Певица Валерия рассказала, как её концерт в Комсомольске-на-Амуре оказался под угрозой срыва из-за поломки машины на трассе под Хабаровском. Артистке вместе с супругом Иосифом Пригожиным в 40-градусный мороз пришлось добираться на выступление на попутках.

По её словам, "мороз стоял злющий", а вызванный на подмогу автомобиль должен был приехать только через два часа. Поэтому супруг принял решение ловить попутку.

— Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси — разбитая 30-летнего возраста "Тойота" с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причём с правым рулём управления. Когда машина шла на обгон, сидящий рядом с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге, потому что сам шофёр ничего не видел, — написала Валерия в "Инстаграме".

Певица рассказала, что они "целый час ехали на этой драндулетке, замёрзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину". Она поблагодарила водителя за помощь и за то, что машина не развалилась по дороге. По её словам, на концерт они в итоге успели и отыграли его "с каким-то особенным драйвом".

Отметим, что на этой неделе в Хабаровском крае стоят сильные морозы: в Комсомольске-на-Амуре температура опускалась ниже минус 40 градусов, в Хабаровске — до минус 30.