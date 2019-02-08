"Выдающийся актёр". Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрского

Столичный градоначальник отметил, что работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Об этом градоначальник написал на своей странице в "Твиттере".

— Ушёл выдающийся актёр театра и кино, — написал Собянин. — Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей.

Напомним, артист умер в ночь на пятницу в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание пройдёт в Театре им. Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище. Ранее Лайф публиковал отрывки из фильмов, в которых Сергей Юрский сыграл свои самые известные роли.