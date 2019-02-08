Медведев заявил, что российская наука сильна своими традициями

Глава правительства напомнил, что за каждым открытием и научным проектом стоят люди — талантливые специалисты в самых разных областях.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил учёных с Днём российской науки. Поздравительная телеграмма размещена на сайте правительства России.

Медведев поблагодарил всех, чья жизнь неразрывно связана с исследованиями и научной деятельностью, имеющими огромное значение как для России, так и для всего мира.

— Научная мысль всегда была символом движения вперёд, а от успехов учёных напрямую зависел престиж страны, — отметил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что российская наука сильна традициями, и добавил, что преемственность научных школ — одно из ключевых условий, чтобы войти в топ-5 ведущих экономик мира.

Премьер-министр России заявил о готовности и дальше поддерживать российских учёных. По его словам, именно увлечённые и преданные своему делу профессионалы способны изменить жизнь людей к лучшему.

Дмитрий Медведев пожелал учёным здоровья, благополучия и новых успехов.